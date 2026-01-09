venerdì 9 Gennaio 26
Consiglio regionale della Puglia, oggi la proclamazione dei 50 eletti

Ex Ilva, Bitetti: “Bene le parole della Meloni. Rinnovo l’invito ad un incontro”

CP -
Il sindaco di Taranto interviene dopo le affermazioni della Premier sul siderurgico tarantino in occasione della conferenza stampa di  inizio anno “Accolgo con favore quanto...
La politica del Rione Sanità

Vincenzo Carriero -
Fitto perse, nel 2005, le consultazioni regionali con il suo "Piano di Rientro" sanitario. Decaro vuole firmare il primo provvedimento, da presidente dei pugliesi,...
Decaro presidente, la prima riunione sulle liste d’ attesa

CP -
Dopo la proclamazione si è tenuto l' incontro sul tema della sanità "Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste d’attesa delle prestazioni sanitarie....
