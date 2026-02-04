Consiglio regionale pugliese, definite le presidenze delle commissioni

L’accordo è maturato al termine di un confronto tra le forze politiche e tiene conto degli equilibri politici e della rappresentanza territoriale

È stata raggiunta l’intesa nella maggioranza del Consiglio regionale pugliese sulla composizione delle commissioni consiliari. L’accordo è maturato al termine di un confronto tra le forze politiche e tiene conto degli equilibri politici e della rappresentanza territoriale.

Sarà Ubaldo Pagano (Pd) a guidare la Prima commissione Programmazione, bilancio, finanza e tributi. Un altro esponente dem, Mino Borraccino, presiederà la Seconda commissione Affari generali, che si occupa tra l’altro di personale, struttura degli uffici regionali, polizia urbana e rurale, sport, pesca sportiva e caccia.

La Terza commissione Assistenza sanitaria e servizi sociali sarà presieduta da Felice Spaccavento (Decaro Presidente), mentre la Quarta commissione Industria, commercio, artigianato, turismo, agricoltura e foreste è stata affidata ad Antonio Tutolo (Per la Puglia).

A guidare la Quinta commissione Ecologia, tutela del territorio, urbanistica e trasporti sarà Loredana Capone (Pd). La Sesta commissione Politiche comunitarie, lavoro, formazione, istruzione e cultura andrà invece alla consigliera tarantina Annagrazia Angolano (Movimento 5 Stelle).