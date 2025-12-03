mercoledì 3 Dicembre 25
Vincenzo Carriero

CONTENDIBILE

Politica

Articoli Correlati

Emiliano saluta i dipendenti della Regione: “Ne è valsa la pena”

CP -
“Auguro a Decaro di vivere questa esperienza con pienezza” "Mi permetterete anche di fare i miei auguri al presidente eletto Antonio Decaro, di fargli l'augurio...
Read more

Kyma Ambiente, a qualcuno piace privata

Vincenzo Carriero -
Inchiesta di CosmoPolis sul mondo Amiu. Sui suoi affanni economici. Sui suoi gruppi dirigenti improbabili: indicati dai partiti, scelti dalla politica. Siamo dinanzi ad...
Read more

Taranto e Sparta, va di scena il “gemellaggio” in Consiglio comunale

CP -
Maggioranza e opposizione si impegnano nel promuovere la tradizione tarantina. Respinta mozione sulla sicurezza in Piazzale Bestat perché c'è già un accordo con le...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand