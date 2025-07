Cup chiuso all’ospedale di Grottaglie: è caos prenotazioni

Decine di pazienti rimasti senza assistenza per assenza di personale. Perrini (FdI): “Servono interventi strutturali urgenti”

Una mattinata di caos e disservizi ha caratterizzato ieri l’ospedale San Marco di Grottaglie, dove la chiusura improvvisa dello sportello Cup ha lasciato decine di cittadini nell’impossibilità di effettuare prenotazioni o pagare ticket sanitari. “Molti pazienti, anche provenienti da altri comuni tarantini, si sono trovati di fronte a uno sportello sbarrato”, denuncia il capogruppo di Fratelli d’Italia Renato Perrini, che ha raccolto numerose segnalazioni dai cittadini.

La situazione è stata particolarmente critica per alcuni utenti che, già a digiuno per esami programmati, hanno rischiato di non poter procedere con gli accertamenti. Il disservizio, secondo quanto emerso, sarebbe stato causato dall’assenza improvvisa di un operatore e dall’impossibilità di trovare un sostituto. Perrini sottolinea come il periodo estivo, già complesso per la gestione delle ferie programmate, sia stato ulteriormente compromesso dalla mancanza di un piano sostitutivo adeguato.

“È inaccettabile operare con organici ridotti all’osso, contando solo su due unità operative”, afferma il consigliere regionale, evidenziando come il tentativo di tamponare l’emergenza attraverso la distribuzione di bollettini postali si sia rivelato insufficiente.

La vicenda ha spinto Perrini a richiedere un incontro urgente con il direttore generale della Asl Taranto e l’amministratore unico di Sanitaservice. “Non si tratta di un episodio isolato – conclude il capogruppo di FdI – ma della dimostrazione concreta dell’urgenza di interventi strutturali per garantire i livelli minimi di continuità operativa nei servizi essenziali”.