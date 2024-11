Decarbonizzazione, la Puglia approva il disegno di legge per l’energia sostenibile

La nuova normativa mira a garantire la transizione energetica nel rispetto del paesaggio e dell’ecosistema, con un processo di consultazione pubblica che coinvolgerà cittadini e enti locali

La Puglia si appresta a fare un ulteriore passo avanti nel campo dell’energia sostenibile grazie a un nuovo disegno di legge che punta alla decarbonizzazione dell’ambito energetico e industriale, garantendo al contempo la salvaguardia del paesaggio e dell’ecosistema.

“Nella nostra azione politica, la decarbonizzazione è un tema imprescindibile. Abbiamo definito criteri precisi per l’allocazione degli impianti energetici rinnovabili, concentrandoci sulla tutela ambientale e paesaggistica”, dichiara il Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l’attuazione del Piano Taranto, Cosimo Borraccino.

Il disegno di legge è stato approvato dalla giunta regionale il 23 ottobre e ora attende il parere delle commissioni consiliari. Questa fase sarà seguita da una consultazione pubblica che vedrà coinvolti Comuni, Province, imprese, associazioni ambientaliste e il terzo settore. “La procedura partecipativa includerà anche un’opzione online tramite la piattaforma ‘Puglia Partecipa’, dove i cittadini potranno contribuire attivamente”, aggiunge Borraccino.

Il documento stabilisce quattro tipologie di aree: idonee, ordinarie, non idonee e vietate. “Abbiamo dato priorità alle strutture già esistenti per l’installazione di impianti, preservando le zone agricole e quelle di pregio paesaggistico dove l’installazione sarà vietata”, spiega l’esperto.

Con questa normativa, la Puglia si propone come leader nella programmazione dello sviluppo di impianti da fonti non fossili: “Siamo tra le prime regioni a legiferare in modo così specifico sulle aree idonee all’installazione. Vogliamo essere al centro della lotta contro i cambiamenti climatici e allo stesso tempo promotori della transizione energetica”, sottolinea orgogliosamente il Consigliere.

Il passaggio finale vedrà il DDL approdare in Consiglio Regionale per l’approvazione definitiva. “Questo disegno di legge non solo risponde alle direttive UE e alla legislazione nazionale, ma va oltre, minimizzando l’impatto sui nostri preziosi ambienti naturali e paesaggi”, conclude Borraccino, evidenziando il duro lavoro e l’importanza di una strategia equilibrata e innovativa per la regione.

In questo modo, la Puglia si conferma all’avanguardia nella politica di sostenibilità energetica e ambientale, puntando a diventare un vero e proprio hub energetico nel contesto nazionale e europeo.