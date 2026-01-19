lunedì 19 Gennaio 26
Decaro, “Dovremmo pagare di più i medici dell’emergenza-urgenza”

Battista attacca il M5S: “Il declino della città è anche responsabilità sua”

CP -
Il segretario cittadino della Lega: “Taranto merita di meglio di una classe dirigente che pensa ai ‘titoloni’ sulla pace nel mondo mentre la città...
Siate liberi

Vincenzo Carriero -
Leggere "Il socialismo delle libertà" di Claudio Signorile per ricongiungere la politica alla cultura. E offrire alla sinistra italiana molto più dei carri allegorici....
Giunta pugliese, gli auguri di Fischetti

CP -
Le parole del consigliere regionale di Fragagnano, eletto nella lista Decaro “Auguri di buon lavoro alla nuova Giunta regionale, chiamata ad affrontare una fase complessa...
