Decaro: “Lo Stato deve nazionalizzare l’Ilva”

Ex Ilva, Filippetti (Pd): “Serve la nazionalizzazione”

CP -
“Vicinanza ai lavoratori in sciopero. Il fallimento delle trattative con il governo non può passare sotto silenzio. È inaccettabile che in una vertenza così...
IO MI ASTENGO

Vincenzo Carriero -
Ha scelto di non scegliere, l'altro ieri, il consigliere comunale (e regionale) Vincenzo Di Gregorio. Non su aspetti marginali, ma sull'AIA relativa all'Ilva da...
Palmisano (Pd): “Le regionali siano l’occasione per un nuovo inizio. È tempo di unire”

CP -
Il Vice Segretario regionale del Partito Democratico Puglia e presidente della Provincia di Taranto lancia un appello all’unità in vista delle elezioni: “Con la...
