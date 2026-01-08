Decaro presidente, la prima riunione sulle liste d’ attesa

Dopo la proclamazione si è tenuto l’ incontro sul tema della sanità

“Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste d’attesa delle prestazioni sanitarie. Riunione stasera in presidenza. Ce la metteremo tutta per varare il provvedimento nei primi giorni di lavoro”. Così fa sapere il neoeletto presidente della Regione Puglia dai suoi canali social.

Ieri sera si è tenuto il primo incontro al Palazzo della Regione subito dopo la cerimonia di proclamazione. Con lui presenti anche il direttore del Dipartimento Salute della Regione Puglia, Vito Montanaro, il futuro capo di gabinetto Davide Pellegrino, la direttrice dell’Aress Puglia, Lucia Bisceglia e Rossana Lanza, a capo dell’avvocatura regionale.

Lo aveva annunciato il giorno della sua elezione e nei giorni scorsi prima dell’ insediamento, visitando alcuni presidi ospedalieri: la sanità sarà la priorità da cui partire per ridurre le liste d’ attesa.

Tra le prime ipotesi , come già anticipato dallo stesso Decaro: estendere gli orari delle prestazioni sanitarie oltre le ore 23 e anche di sabato.