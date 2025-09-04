giovedì 4 Settembre 25
Vincenzo Carriero

Decaro va verso la rinuncia

Politica

Articoli Correlati

Turismo a Taranto, FdI: “Servono programmazione e competenze”

CP -
“All'interno della nuova giunta, non è stata assegnata una delega specifica al settore che viene inglobato nella più complessa e variegata delega delle attività...
Read more

Elezioni Puglia, Schlein: “Decaro il candidato più competitivo”

CP -
"Emiliano non si candida" "Ringrazio Michele Emiliano per essersi messo con generosità a disposizione del partito e per aver deciso di non candidarsi alle prossime...
Read more

Bonelli: “Decaro? Siamo tutti utili, ma nessuno è indispensabile”

Vincenzo Carriero -
Il portavoce nazionale dei Verdi: "Il centrosinistra non sta facendo una bella figura in Puglia, gli elettori sono spaesati" “Decaro? Nessuno è indispensabile. Il centrosinistra...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand