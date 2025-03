Delli Noci e Lopane: “Scelta di Bitetti dimostra la maturità politica del centrosinistra”

“Il percorso non è stato semplice, ma proprio per questo è ancora più significativo il risultato raggiunto: la convergenza larga e convinta su un nome che nasce dal dialogo e dal confronto tra forze diverse”

“Con la candidatura di Piero Bitetti a sindaco di Taranto, il centrosinistra ha dimostrato responsabilità, maturità politica e capacità di sintesi”. Lo affermano in una nota Alessandro Delli Noci e Gianfranco Lopane, coordinatore e assessore regionale del movimento Con.

“Il percorso non è stato semplice, ma proprio per questo è ancora più significativo il risultato raggiunto: la convergenza larga e convinta su un nome che nasce dal dialogo e dal confronto tra forze diverse, dentro un progetto che si chiama Con, e che oggi rappresenta il cuore pulsante della proposta moderata e progressista per la città.

Con è oggi un movimento che nel tempo ha saputo radicarsi nei territori. Abbiamo portato avanti con coerenza le nostre idee, costruendo relazioni e contribuendo con serietà alla vita amministrativa. Questa candidatura rappresenta dunque un grande riconoscimento per il lavoro svolto negli anni. – Prosegue la nota – Piero Bitetti ha la competenza, l’esperienza e la capacità di tenere insieme. Ha già dimostrato, nei fatti, di avere a cuore il futuro di Taranto, e di saper interpretare le esigenze di una comunità complessa e straordinaria. Ora è il tempo dell’impegno e della costruzione. Con Bitetti, CON il centrosinistra, per Taranto”.