Di Cuia (Fi): “Mozione contro Bitetti, ennesimo utilizzo dell’istituzione”

“Non c’è possibilità di affrontare i problemi di Taranto (per i quali siamo stati eletti) e tutto il dibattito in aula si concentra in mere diatribe di potere”

“La coerenza è un valore imprescindibile, ma il mio voto contrario alla mozione di sfiducia, proposta dalla maggioranza nei confronti del presidente Bitetti, affonda le radici in un perimetro più ampio: il rispetto per le istituzioni”, dichiara il consigliere regionale e comunale di Taranto di Forza Italia, Massimiliano Di Cuia.

“Ancora una volta, il Consiglio comunale di Taranto è impantanato in giri di poltrone e ‘operazioni ghigliottina’ che nulla hanno a che fare con i problemi della città. Ancora una volta, quindi, ci ritroviamo ad assistere ad un utilizzo strumentale, da parte della maggioranza, dell’istituzione comunale. Non c’è possibilità di affrontare i problemi di Taranto (per i quali siamo stati eletti) e tutto il dibattito in aula si concentra in mere diatribe di potere.

Non so come si possa amministrare la città per altri due anni, in un clima del genere, e perciò Forza Italia ha votato contro alla mozione. Non certo per difendere l’attuale presidente dell’assise comunale, ma solo per arginare una deriva autoreferenziale di chi crede che governare sia fare un ping pong in politichese anziché dare risposte ai problemi veri dei cittadini”, conclude.