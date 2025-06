Discarica inerti, Di Gregorio (Pd): “Un altro peso ambientale su Taranto?”

Il consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio interviene in merito al progetto di una nuova discarica prevista al quartiere Paolo VI

“Su Taranto e sul suo territorio incombe un altro peso ambientale. Si tratta di una mega discarica per inerti non pericolosi che sorgerà su un’area di circa 40mila metri quadri al quartiere Paolo VI, a poche centinaia di metri dalle abitazioni. Il progetto prevede lo stoccaggio e il trattamento di 260mila tonnellate di rifiuti all’anno e un flusso di quasi 19mila mezzi pesanti all’anno in entrata e in uscita.”

Lo dichiara il Consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio (PD), Presidente II Commissione consiliare Regione Puglia.

“Interventi di questo tipo e di questa portata – prosegue – impattano in maniera forte sul territorio e sulla vita dei cittadini, per cui sono necessarie la massima trasparenza e la massima chiarezza. Le decisioni vanno assunte considerando tutte le possibili ricadute sul suolo, sull’aria, sulla falda. Le valutazioni e le successive deliberazioni vanno assunte, inoltre, considerando l’estrema fragilità del territorio, già sottoposto a numerose pressioni ambientali, e all’effetto cumulativo delle stesse.”

Lo smaltimento degli inerti, fa presente ancora Di Gregorio, “avviene spesso in maniera selvaggia e incontrollata e deturpa porzioni del territorio. Certamente occorrono una regolamentazione e controlli più severi verso i trasgressori. Non possiamo permettere a nessuno, però, di sacrificare il benessere dei cittadini e la tutela del territorio che sono beni primari da difendere e salvaguardare”.