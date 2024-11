Discarica Vergine, Borraccino presenta le sue osservazioni in vista della Conferenza dei servizi

“Tutte le questioni esposte sono deduzioni tecnico/normative ineludibili ed incontestabili che il Settore Ecologia della Provincia di Taranto deve considerare al fine di una valutazione oggettiva dell’intervento”

Il consigliere del Presidente della Regione Puglia per il coordinamento del Piano Taranto, Cosimo Borraccino ha presentato, mediante pec, le osservazioni al progetto della Lutum Srl, nello specifico, alla domanda di PAUR, ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, relativa alla “Riattivazione di una installazione di smaltimento rifiuti non pericolosi (IPPC 5.3 e 5.4)”, ubicata in località Palombara nel Comune di Taranto, in previsione della conferenza dei servizi del prossimo 19 Novembre.

Le indicazioni del consigliere regionale partono richiamando le precedenti osservazioni inviate. Tra le questioni poste, una riguarda gli aspetti urbanistici e nello specifico il parere del Comune di Taranto, reso nell’ambito dell’istanza di AIA, secondo cui “l’intervento di che trattasi non risulta esser conforme alle originarie destinazioni urbanistiche.”

“Quanto dichiarato dal Comune di Taranto, non si condivide, poiché vi sono delle competenze Comunali che vanno esercitate. – Afferma Borraccino – Come affermato nel parere, l’intervento non è conforme allo strumento urbanistico, pertanto la discarica in questione, per poter essere autorizzata, deve ottenere il provvedimento di variante urbanistica da parte dell’assise comunale.

Non si condivide l’affermazione riportata nel parere secondo cui ‘ll progetto in questione non comporta alcuna ulteriore modifica alla destinazione urbanistica approvata con gli atti sopra riportati’, in quanto gli ‘atti’, citati nel parere comunale, sono palesemente ed indubbiamente scaduti e poi, più specificamente ne spiego le ragioni nel documento inviato. – Si legge nella nota – A riprova, basti considerare che il Comune di Taranto non hai mai tenuto conto nel proprio PRG dell’ ipotetica variante urbanistica che riporta, correttamente, la suddetta zonizzazione, come peraltro confermato dalla stessa società proponente nell’istanza di PAUR.”

Pertanto, similmente a quanto avvenuto in procedimento analogo attualmente in corso, sempre di competenza della Provincia di Taranto, dove, come in questo caso, vi è la necessità della variante urbanistica, – sottolinea il consigliere regionale – il Comune dovrà rendere la Deliberazione del Consiglio Comunale sull’ammissibilità o meno della Variante urbanistica.”

La seconda questione riguarda il Piano regionale dei rifiuti, approvato con DGR 673/2022, che prevede il criterio escludente per i ‘Siti potenzialmente contaminati, tranne i casi per i quali il proponente, pur se non responsabile, provvede ad attuare le procedure e le attività di caratterizzazione ambientale, nonché ogni adempimento successivo e/o necessario’.

Borraccino sottolinea come le attività del Mise e Mipre sono al momento ancora in corso, e che il proponente non ha curato e portato a termine “ogni adempimento successivo e/o necessario” alle attività di caratterizzazione ambientale.“

“Il vincolo ‘escludente’ si ritiene, pertanto, cogente ed applicabile da parte della Provincia. – Prosegue – E’ evidente che in questa situazione non è possibile autorizzare una discarica perché non vi è alcuna certezza della salubrità degli ambienti di lavoro e, più in generale, della sicurezza del sito.

Tutte le questioni esposte sono deduzioni tecnico/normative ineludibili ed incontestabili che il Settore Ecologia della Provincia di Taranto – conclude Borraccino – deve considerare al fine di una valutazione oggettiva dell’intervento e che la devono portare, a parere dello scrivente, ad esprimere parere negativo, stante l’incontrovertibile presenza del vincolo ‘escludente’ del PRGRS (piano regionale dei rifiuti) e le criticità urbanistiche a causa della mancata espressione del parere sulla necessaria variante urbanistica da parte del Comune di Taranto.”