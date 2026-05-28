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Elezioni amministrative, Manduria: successo del Partito Liberaldemocratico e dell’area centrista e moderata

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