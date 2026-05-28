Elezioni amministrative, Manduria: successo del Partito Liberaldemocratico e dell’area centrista e moderata

“Manduria rappresenta oggi un laboratorio politico e amministrativo che dimostra come esista, anche nel nostro territorio, la capacità di superare le contrapposizioni ideologiche e le degenerazioni populiste che caratterizzano ormai da anni il bipolarismo italiano” spiega il segretario provinciale Renzullo

È quanto dichiara il segretario provinciale di Taranto del Partito Liberaldemocratico, avv. Franz Renzullo, commentando l’esito delle elezioni amministrative nella città di Manduria, concluse con la vittoria al primo turno del sindaco Domenico Sammarco: “La candidatura di Domenico Sammarco – prosegue Renzullo – nasce all’interno di un patto federativo promosso e costruito dal Partito Liberaldemocratico insieme a importanti liste civiche territoriali, (Alleanza Civica Popolare, costituita dai movimenti civici Manduria Migliore, Federcivica e Puglia Popolare) con l’obiettivo di mettere insieme energie politiche accomunate da valori chiari: moderazione, competenza amministrativa, cultura di governo, rifiuto del populismo e centralità delle esigenze concrete dei cittadini”. “Il risultato elettorale conferma che questa proposta politica è stata compresa e apprezzata dall’elettorato manduriano, reduce da un quinquennio di amministrazione di centrosinistra che ha confermato il bisogno di cambiamento e di una nuova visione politica.”.

Particolarmente significativo, secondo il segretario provinciale, è il risultato ottenuto dal Partito Liberaldemocratico stesso: “Parliamo di una forza politica nata a livello nazionale meno di un anno fa e che a Manduria ha costruito il proprio radicamento territoriale in pochi mesi grazie all’impegno di un gruppo giovane e motivato guidato dal segretario cittadino Piermichele Dimagli. L’elezione di ben due consiglieri comunali, lo stesso Dimagli e Pasquale Pesare rappresenta un risultato di straordinario rilievo politico e organizzativo”.

“Intorno a questa vasta area centrista – aggiunge Renzullo – si è sviluppato un raccordo con le forze tradizionali del centrodestra, ma l’esperienza di Manduria dimostra soprattutto che esiste la possibilità concreta di costruire un modello politico diverso rispetto all’attuale schema bipolare, un sistema che troppo spesso finisce per comprimere gli spazi politici dei moderati, dei liberali e dei riformisti”.

Per il Partito Liberaldemocratico, dunque, quanto avvenuto nella città messapica costituisce una prospettiva politica destinata ad allargarsi all’intero territorio provinciale: “Manduria deve diventare un modello amministrativo e politico per tutta la provincia di Taranto. Il Partito Liberaldemocratico lavorerà affinché questo laboratorio possa estendersi anche ad altre realtà locali in vista dei prossimi appuntamenti elettorali”.

Infine, il segretario provinciale rivolge un grande plauso ai tanti giovani che hanno animato con entusiasmo, passione e competenza questa campagna elettorale, formulando al sindaco Domenico Sammarco i migliori auguri di buon lavoro: “Come partito – conclude Renzullo – garantiremo il nostro contributo politico e programmatico affinché gli impegni assunti durante la campagna elettorale si traducano rapidamente in atti amministrativi concreti e capaci di rilanciare Manduria come punto di riferimento dell’area orientale della provincia di Taranto e come esempio virtuoso di buona amministrazione per l’intero territorio provinciale”.