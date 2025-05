Elezioni, Losavio scioglie la riserva: domani l’annuncio sulla posizione al ballottaggio

di Angelo Nasuto

Il terzo classificato convoca la stampa nel comitato elettorale. Si ipotizza libertà di voto agli elettori, ma alcune liste civiche potrebbero appoggiare Fisicaro

Giuseppe Losavio, il candidato sindaco rimasto fuori dal ballottaggio, domani si dichiarerà. Come era nelle previsioni la strategia politico elettorale del terzo competitor, che i numeri del proprio consenso raccolto hanno escluso dal duello finale, presto sarà chiarita. Domani sera infatti, alle ore 18 e presso il comitato di Corso Roma 53, la coalizione delle liste civiche a suo sostegno terranno una conferenza stampa: la stampa è invitata a partecipare. Dunque, si vanno a definire i criteri con cui le alleanze andranno ad affrontare il turno cruciale di ballottaggio, quando finalmente dopo tanti mesi di trame politiche e inciuci segreti, si giungerà all’elezione del novo sindaco. Nella fattispecie è proprio Giuseppe Losavio a dettare il suo indirizzo di azione, chiarendo se potrà in maniera ufficiale appoggiare una delle due coalizioni che si andranno a fronteggiare nel duello; oppure se lascerà piena libertà al proprio elettorato, confidando nella coscienza di chi lo ha votato nella non semplice scelta tra i due contendenti Giancarla Zaccaro ed Emanuele Fisicaro. Voci di corridoio dicono che, considerata anche la linea politica adottata dalla coalizione, si opterà per questa ultima soluzione, quasi come se Losavio con il solo consigliere eletto (Baccaro), voglia prepararsi con armi affilate al ruolo di opposizione, dove non a caso il noto esponente della sinistra radicale massafrese è un grande esperto.

Ma c’è un però. Fonti vicine ai candidati consiglieri annunciano che nelle prossime ore e giorni, già prima di domenica prossima, potrebbero tenersi degli incontri di alcune singole liste civiche di Losavio, disponibili in teoria a sentire la coalizione di Fisicaro, per avanzare addirittura possibilità di apparentamento. In tal senso non c’è nulla di certo, ma l’eventualità esiste ed è probabile in particolare per una delle liste (Noi con Massafra). Le prossime ore sono decisive per le decisioni definitive e potranno far scaturire una strategia politica basata su tale ragionamento: il candidato sindaco per una propria compostezza e moderazione dà libera scelta ai suoi elettori, mentre le liste direttamente, nonostante un risultato comunque modesto, potrebbero tentare di riequilibrare la partita, con una finestra sull’ultimo seggio da conquistare. I numero danno infatti un posto in Consiglio Comunale ancora da assegnare. Il tentativo di recupero di Fisicaro resta comunque arduo, visto l’ampio vantaggio che Giancarla Zaccaro vanta sul suo antagonista: lo scarto è di molti punti percentuali, anche se solitamente si dice che al ballottaggio si gioca un’altra partita.