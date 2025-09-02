Elezioni Puglia, Schlein: “Decaro il candidato più competitivo”

“Emiliano non si candida”
“Ringrazio Michele Emiliano per essersi messo con generosità a disposizione del partito e per aver deciso di non candidarsi alle prossime regionali”. Lo dichiara la segretaria del Pd Elly Schlein.
Emiliano “ci aiuterà anche a scrivere una pagina nuova nel futuro della Puglia accanto alla coalizione progressista che stiamo costruendo ealla candidatura più competitiva che possiamo mettere adisposizione: quella di Antonio Decaro, che ha già dimostrato a Bari le sue grandi doti amministrative”. (ANSA).