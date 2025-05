Elezioni, Tacente: “Taranto ha bisogno di risultati e non di battaglie ideologiche”

La precisazione del candidato sindaco Francesco Tacente: “Legalità e antifascismo sono pilastri. Basta strumentalizzazioni e demagogia”

“Taranto ha bisogno di risposte concrete, non di battaglie ideologiche. La nostra città merita un confronto serio sui problemi reali e sulle soluzioni possibili, non polemiche strumentali che servono solo a distogliere l’attenzione dalle vere priorità”. Lo dichiara il candidato sindaco Francesco Tacente.

“Il nostro impegno è chiaro e inequivocabile: – aggiunge – lavoriamo per una Taranto inclusiva, sostenibile, dinamica, dove si rilanciano le attività economiche e si tutelano i diritti di tutte e tutti. Lo facciamo mettendo in campo competenze, esperienza e senso di responsabilità, con una coalizione civica che non prende lezioni da nessuno in tema di legalità e valori costituzionali”.

Poi precisa: “Il rispetto della legalità e il rifiuto di ogni forma di fascismo sono per noi principi fondanti, non slogan da rispolverare all’occorrenza. Ogni tentativo di accostare il nostro progetto a derive nostalgiche o autoritarie è offensivo e privo di fondamento. Continueremo a lavorare con rigore, trasparenza e dedizione con la convinzione di poter offrire ai cittadini una gestione efficiente delle risorse e una visione strategica per lo sviluppo sostenibile. Taranto ha bisogno di proposte, di idee e di responsabilità. Non di fumo ideologico”.