Ex Ilva, Emiliano annuncia il ritiro del piano chiusura e della Cig

E’ quanto afferma l’ex presidente della Regione Puglia a termine dell’incontro con Urso. Lo stabilimento di Taranto continuerà a rifornire di coils l’impianto di Genova

Il piano della chiusura e della Cassa integrazione è stato completamente ritirato, e soprattutto ci è stata data assicurazione che lo stabilimento ex Ilva di Taranto continuerà a rifornire di coils l’impianto di Genova. Allo stato degli atti, questo tranquillizza sia il sindacato che i lavoratori, e anche un po’ tutti noi come Regione Puglia ed enti locali”. Lo dichiara il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, al termine dell’incontro con il ministro Urso convocato a Roma nella sede del ministero delle Imprese e del Made in Italy. (Ansa Puglia)