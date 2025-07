Ex Ilva, Emiliano: “Siamo ad un passo dalla firma del protocollo o dal fallimento”

“Serve un compromesso che il ministro Urso ci sta offrendo. É necessario che tutte le forze politiche ci dicano quello che pensano”

Sul futuro dell’ex Ilva “serve un compromesso che il ministro Urso ci sta offrendo. Siamo ad un passo dalla firma del protocollo o dal fallimento. É necessario che tutte le forze politiche ci dicano quello che pensano”. Lo ha detto il governatore pugliese, Michele Emiliano, a Radio anch’io.

“Non so – dice – se le dimissioni del sindaco Bitetti possano rientrare. Però è chiaro che il Sindaco non può risolvere da solo un problema al Governo e a tutta l’opposizione, non può confrontarsi fisicamente senza le giuste tutele delle forze dell’ordine con un gruppo di persone che soffre nella propria carne un dolore non gestibile da nessuno”. (Ansa)