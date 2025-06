Ex Ilva, Giorno (Pd): “Incomprensibile la proposta del Ministro Urso”

“Non possiamo ignorare questo tentativo di scarica barile nei confronti della nuova amministrazione quando a emergere chiaramente è il fallimento delle scelte del Governo negli ultimi due anni”

“Sull’ ex Ilva è in corso una partita dal futuro molto incerto. Il Ministro Urso affronta la questione senza dare garanzie e provando a scaricare la responsabilità sul sindaco di Taranto.” Lo afferma l’esponente del Partito Democratico, Mattia Giorno.

“Lo strumento dell’accordo di programma proposto non tutela nei contenuti la città e i lavoratori e disegna uno scenario industriale ancora a carbone e con tempi e risorse incerti e in continua variazione. – Sottolinea – La nostra città reclama rispetto e chiede un percorso diverso e condiviso. Non possiamo ignorare questo tentativo di scarica barile nei confronti della nuova amministrazione quando a emergere chiaramente è il fallimento delle scelte del Governo negli ultimi due anni.

Piuttosto ci dica, il Ministro, cosa intende fare rispetto alla possibilità di estendere le misure collegate alla legge sull’amianto ai lavoratori ex Ilva. – Conclude Giorno – Ci sarà da lavorare e tanto per garantire a Taranto un futuro stabile e senza prese in giro verso la città e i lavoratori.”