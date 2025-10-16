Ex Ilva, Iaia (FdI), “Massima solidarietà ai lavoratori”

Il deputato di Fratelli d’Italia rassicura i lavoratori in merito all’attenzione del governo Meloni in ordine alla loro posizione

“Esprimo la massima solidarietà e vicinanza da parte di Fratelli d’Italia nei confronti dei lavoratori dell’ex Ilva. Comprendiamo le difficoltà che stanno affrontando da anni, così come i drammi che le loro famiglie vivono in queste ore di incertezza.” È quanto si legge in una nota a forma di Dario Iaia, deputato di Fratelli D’Italia.

“Negli ultimi tre anni, – prosegue – ci siamo costantemente impegnati per garantire loro stipendi e continuità lavorativa, a differenza di chi, pur dicendo di essere vicino ai lavoratori, ha sempre operato avendo come unico obiettivo la chiusura dello stabilimento e la conseguente perdita dei posti di lavoro. Per toccare con mano il populismo di queste forze politiche è sufficiente verificare i loro voti contrari ai decreti del governo messi in campo per garantire risorse alla continuità produttiva.”

A suo dire, “è inaccettabile che chi ha avuto tali atteggiamenti politici, oggi accusi il governo addirittura di non procedere con la reintegrazione dei lavoratori dell’ex Ilva in As. È evidente che, senza la continuità produttiva, non è possibile garantire il lavoro, né tantomeno il reintegro dei 1.600 lavoratori attualmente in cassa.”

Detto questo, “mi sento di rassicurare i lavoratori in merito all’attenzione del governo Meloni in ordine alla loro posizione.”

Per questo, i sindacati sono stati convocati per il 28 ottobre a Palazzo Chigi per affrontare nuovamente la questione. “È chiaro che il nostro obiettivo rimane quello della completa decarbonizzazione dello stabilimento ed il mantenimento dei posti di lavoro diretti ed indiretti. Riteniamo che sia importante fare fronte comune al fine di garantire un futuro dignitoso e sostenibile per i lavoratori dell’ex Ilva e la tutela della salute dei cittadini e dell’ambiente.”