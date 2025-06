Ex Ilva, M5S Taranto: “Le Istituzioni non firmino l’accordo di programma”

“Aspettiamo la posizione netta di Bitetti”

“Insieme a dozzine di associazioni e sigle operanti sul territorio, anche il Gruppo Territoriale M5S Taranto sottoscrive la lettera aperta indirizzata al Presidente della Provincia, Gianfranco Palmisano, al Sindaco di Statte, Fabio Spada e al nuovo Sindaco di Taranto, Piero Bitetti, affinché si assumano pubblicamente l’impegno, in sede istituzionale, di non sottoscrivere l’accordo di programma promosso dal governo Meloni e dal Ministro Urso.” Così in una nota il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Taranto.

“Al suo interno, peraltro, ci sono una serie di temi che lo stesso sindaco di Taranto, Piero Bitetti, si è impegnato con la città, durante la campagna elettorale, a contrastare. Un impegno che il M5S ha richiesto per il bene della città e dei cittadini di Taranto. – Sottolineano – Per questo auspichiamo che Bitetti rappresenti le istanze della città opponendosi al rinnovo dell’AIA, che prevede un vertiginoso aumento della produzione a carbone per altri 12 anni, ma anche schierandosi contro i due dissalatori, cioè quello sul fiume Tara e quello per l’approvvigionamento idrico dell’industria siderurgica.

Queste sono scelte prese dall’alto che continueranno a turbare l’ecosistema di Taranto, già fortemente compromesso dall’inquinamento. Allo stesso modo, si impegnano i destinatari a scongiurare l’arrivo del mega rigassificatore nel porto di Taranto, che fungerebbe da pietra tombale per il futuro portuale del capoluogo ionico quale hub logistico e turistico. – Prosegue la nota – Nelle more di un reale progetto di riconversione economica e bonifica ambientale, chiediamo a Bitetti, Palmisano e Spada di non firmare questo Accordo di Programma preconfezionato da Palazzo Chigi. Taranto deve restare unita e proteggere il futuro delle nuove generazioni verso un modello di economia sostenibile ed inclusiva: non c’è più tempo da perdere. – Concludono – I cittadini potranno continuare a contare sul M5S quale forza politica pronta ad opporsi ai potentati che vogliono perpetrare la barbarie che subisce Taranto da decenni: non arretriamo di un centimetro sui temi identitari della nostra comunità”.