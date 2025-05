Ex Ilva, Mazzarano: “Lo Stato torni a fare lo Stato e nazionalizzi”

Il consigliere regionale Michele Mazzarano sollecita il governo a una svolta definitiva sulla gestione dell’ex Ilva

“Il ministro Urso deve prendere atto che anche l’ultimo tentativo di affidare l’ex Ilva in gestione ad un privato è fallito. È arrivato il momento per il governo di stabilire se l’acciaio è settore strategico nazionale e, all’interno di una nuova programmazione industriale, di nazionalizzare la fabbrica”.

Lo dichiara il Presidente della Commissione Ambiente della Regione Puglia, prendendo atto del provvedimento della Procura di Taranto che, a seguito dell’ultimo incidente ha deciso il provvedimento di sequestro di Afo 1.

“La frenata del consorzio azero interessato alla fabbrica è una doccia gelata – continua Mazzarano – che ricade sulla pelle di migliaia di lavoratori e sulle aziende tarantine dell’indotto.

“E tuttavia rafforza l’idea che non ci sono altre vie d’uscita per la fabbrica se non la nazionalizzazione.

“Lo Stato torni a fare lo Stato – conclude Mazzarano – la vertenza Ilva si trascina tra tentativi di privatizzazione ed aule di Tribunale da troppi anni. È arrivato il momento di mettere in sicurezza lavoro, fabbrica e ambiente, Taranto merita di essere risarcita per quanto ha pagato anche in termini di vite umane”.