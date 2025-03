Ex Ilva, Pagano (PD): “AdI ignora rilievi Ispra. Interrogazione a Urso e Schillaci”

“È inaccettabile che l’azienda si prenda gioco in questo modo delle istituzioni e dei diritti dei cittadini che le stesse stanno cercando di difendere”

“Dopo la prevedibile bocciatura della VIS da parte dell’Istituto Superiore di Sanità perché ritenuta ‘inadeguata per sottostima’, Acciaierie d’Italia continua a dar prova della sua malafede nei rapporti con le istituzioni chiamate a vigilare sugli impatti ambientali e sanitari delle emissioni del siderurgico tarantino.” Così in una nota il deputato del Partito Democratico, Ubaldo Pagano.

“Secondo quanto riportato dal Quotidiano di Puglia, infatti, AdI avrebbe ingaggiato un nuovo scontro con ISPRA, scegliendo di non rispondere più ai numerosi rilievi fatti dall’Istituto con riguardo all’aumento di sostanze inquinanti riscontrati negli scarichi della fabbrica. – Sottolinea – È inaccettabile che l’azienda si prenda gioco in questo modo delle istituzioni e dei diritti dei cittadini che le stesse stanno cercando di difendere.

Ho presentato un’interrogazione parlamentare al Ministro Urso e al Ministro Schillaci per chiedere sia quali provvedimenti intendano prendere davanti a un atteggiamento tanto arrogante, sia di tenere in debito conto tutte le criticità riscontrate in questi mesi da ISPRA e ARPA nell’ambito della procedura di rinnovo dell’AIA in corso.” Conclude Pagano.