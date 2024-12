Falcone (Con Taranto): “Inibito l’uso delle palestre scolastiche alle associazioni sportive”

La decisione della Provincia vieta l’utilizzo delle strutture bloccando così le attività sportive. “Necessario trovare un criterio di rotazione per non bloccare attività e campionati”

“Con una circolare dello scorso 23 dicembre, la Provincia di Taranto comunica ai dirigenti scolastici, nei plessi presso i quali si dovranno adeguare le strutture alla normativa antincendio, che dovranno inibire l’uso delle stesse alle associazioni sportive che le utilizzano per i propri allenamenti o i campionati in corso”, dichiara Francesco Andrea Falcone, coordinatore provinciale di Con Taranto.

“Per quanto una comunicazione di buon senso non si prevede nessuna tempistica dei lavori, non si esclude l’uso agli studenti e non si tiene conto che per moltissime delle associazioni coinvolte – aggiunge Falcone – questa scelta blocca di fatto allenamenti e campionati, trattando ancora una volta il mondo dello sport come un ambito marginale e che invece sottrae dalla strada migliaia di ragazze e ragazze ionici con una importante forma educativa”.

E’ necessario che si intervenga con urgenza per scongiurare il blocco integrale delle attività sportive con una scelta che non tiene conto di nessun criterio rotarivo, “che non risolve i rischi probabili per gli studenti e che non prevede ad oggi alcuna tempistica. Una decisione irricevibile alla quale chiediamo di trovare una soluzione prima della fine delle festività natalizie”, conclude.