Rotatoria SS 106, Maiorino: “Basta disagi. Servono risposte concrete”

“Mesi di disagio, calo del fatturato, incertezza totale. Non esistono vertenza di serie A e di serie B. Non esistono lavoratori sacrificabili”

“A ottobre scorso è stata interdetta, per motivi di sicurezza, la rotatoria della SS106. Da allora, silenzio. Nessuna risposta concreta, nessuna tempistica, nessuna assunzione di responsabilità. Nel frattempo, le attività della zona stanno pagando un prezzo altissimo. Mesi di disagi, calo del fatturato, incertezza totale. È inaccettabile che tutto questo venga ignorato.” Così in una nota il segretario cittadino PLI Taranto, Mirko Maiorino.

“Chiederò formalmente al Sindaco di sospendere ogni tassa comunale a partire dal primo giorno di chiusura del rondò fino alla sua completa riapertura al traffico. Non è una concessione: è il minimo dovuto. – Sottolinea – Non esistono vertenze di serie A e di serie B. Non esistono lavoratori sacrificabili. Le istituzioni devono stare dalla parte di chi lavora e resiste ogni giorno. Basta immobilismo. Servono risposte, subito.”