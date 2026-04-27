lunedì 27 Aprile 26
CP

Massafra: nodo Maraglino e nuovi equilibri in maggioranza

Politica

Articoli Correlati

Natuzzi, Palmisano: “Serve un confronto istituzionale serio e costruttivo”

CP -
“Chiediamo la riconvocazione urgente del tavolo presso il MIMIT con il pieno coinvolgimento delle Regioni interessate e delle parti sociali, al fine di individuare...
Read more

Rotatoria SS 106, Maiorino: “Basta disagi. Servono risposte concrete”

CP -
“Mesi di disagio, calo del fatturato, incertezza totale. Non esistono vertenza di serie A e di serie B. Non esistono lavoratori sacrificabili” “A ottobre scorso...
Read more

Equilibri avanzati

CP -
di Maria D'Urso Da una parte Giorno-Filippetti; dall’altra Borraccino-Lonoce. In mezzo, pardon a Martina Franca, l’assessore Pentassuglia. La nomina degli staffisti al Comune e in...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand