Massafra: nodo Maraglino e nuovi equilibri in maggioranza

di Angelo Nasuto

Dopo settimane di consultazioni prende forma l’ipotesi di un rimpasto della giunta guidata dal sindaco Zaccaro

Sono stati giorni frenetici questi dell’ultima decade di aprile, in cui è maturata l’idea, dopo varie consultazioni e movimenti politici, che in seno alla maggioranza dell’amministrazione comunale qualcosa cambierà sicuramente. Il riferimento è per esempio alla posizione dell’assessore Cosimo Maraglino, che circa un anno fa ha ricevuto dal sindaco Giancarla Zaccaro la delega importante all’Urbanistica, in una città che proprio in questo settore non ha sempre operato nel migliore dei modi.

L’ex blogger d’assalto è in attesa di giudizio per la vicenda che lo vide contrapposto all’ex consigliere regionale Michele Mazzarano e qualora si dovesse profilare una condanna per l’attuale membro della Giunta, allora il passo delle dimissioni dovrebbe essere per molti un atto dovuto. Lo stesso Maraglino invece ritiene per sua voce che le dimissioni non siano un obbligo, “perché – dice – l’eventuale reato non rientra tra quelli della legge Severino e comunque sono fatti che risalgano al periodo antecedente al mio incarico assessorile”.

Ma il prosieguo dell’opera dell’amministrazione comunale di Massafra, al di là delle vicende processuali dell’assessore, è di stretta natura politica. In effetti si profilerebbe, nel caso di condanna per l’esponente di Giunta, una sorta di rimpasto assessorile, con all’orizzonte uno spostamento di pedine all’interno dello scacchiere amministrativo massafrese. In soldoni ci potrebbero essere alcune variazioni delle deleghe per gli assessori e proprio in tale scenario si inseriscono gli altri cambiamenti di stretta natura politica, che riguardano i singoli esponenti di maggioranza con proprio precise sigle di partito.

La notizia, che sta circolando come indiscrezione da tempo, è l’arrivo tra i sostenitori della sindaca e dunque del suo governo di Antonio Viesti, che quindi si appresterebbe a passare dalla minoranza tra i banchi di maggioranza. Per avvalorare tale passaggio, alcuni esponenti del Consiglio Comunale a sostegno della compagine governativa, starebbero costituendo un nuovo gruppo consigliare con il partito di Forza Italia.

Con questa operazione, l’amministrazione coglierebbe due successi in un sol colpo, i famosi due piccioni con una fava: da una parte porterebbe altri consiglieri dalla minoranza verso la propria parte. E poi certificherebbe il governo di Massafra non più come un’ibrida coalizione di stampo civico, ma puramente di centrodestra con le insegne di Forza Italia. A tal proposito ecco il potenziale elenco di consiglieri che starebbero valutando di creare questo neo gruppo consigliare: naturalmente Viesti, con Pilolli, Giannotta, D’Errico e Bommino. Questa novità fungerà da azione necessaria per supportare la candidatura del consigliere Giandomenico Pilolli alla Provincia, per le elezioni provinciali del prossimo giugno. Dove, ricordiamo, non vota più il popolo, ma sindaci e consiglieri dei comuni della stessa provincia, che “si eleggono” il Consiglio Provinciale.