“FdI non ha alcun timore che si torni a votare”

Riceviamo e pubblichiamo la nota del coordinatore comunale di Fratelli d’Italia Taranto

“Egregio Direttore, leggo sempre con interesse le analisi politiche che riguardano la situazione di Taranto, anche perché mi aiutano a migliorare le mie valutazioni. Mi corre, però, l’obbligo di precisare, con riferimento al suo ultimo articolo “In fondo a destra’, che gli appartenenti a Fratelli d’Italia Taranto non hanno alcun timore di andare al voto e non vi è alcuna convenienza a caldeggiare un eventuale sconfitta.

Siamo da sempre all’opposizione della giunta Mellucci, in tutte le sue trasformistiche declinazioni e non abbiamo alcun timore o ritrosia a tornare al voto anche subito. Anzi, Le posso garantire che è nel ‘DNA’ del nostro Partito, quello di accettare ogni sfida e combatterla, con la forza dei nostri valori e della nostra coerenza, nel miglior modo possibile.

Riteniamo che lo scempio cui stiamo assistendo debba finire il prima possibile ed ove potessimo essere decisivi adesso, non avremmo nessun tentennamento a dare la spallata finale a questa amministrazione. Evidentemente, i numeri hanno il loro valore ed al momento il signor sindaco continua a tenere in ostaggio la città con una maggioranza risicatissima, nonostante, a nostro parere, dovrebbe dimettersi! Siamo stufi di una città che e’ schiava di interessi di pochi.

Nel momento in cui si potrà andare al voto, fosse anche il prossimo giugno, come noi auspichiamo, Le posso garantire che Fratelli d’Italia si farà trovare pronta con obbiettivi e programmi chiari per vincere e che svolgerà la sua parte nella coalizione di centro destra, anche facendo tesoro di eventuali errori verificatisi in passato.

Colgo l’occasione per invitarLa al nostro prossimo congresso comunale che si svolgerà il 22 febbraio presso l’Hotel Plaza in Taranto, anche al fine di poter meglio esplicitare la linea politica del nostro partito.“