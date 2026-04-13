Fdi Taranto, strisce blu in Città vecchia: “Ulteriore vessazione per i tarantini”

I consiglieri comunali Vietri, Toscano e Lazzaro denunciano l’ultimo provvedimento dell’amministrazione Bitetti

“L’amministrazione Bitetti inonda anche la Città vecchia di strisce blu. La scelta di estendere i parcheggi a pagamento rischia di essere un intervento sbilanciato e poco efficace rispetto ai problemi reali della nostra Isola” lo denunciano i consiglieri di Fratelli d’Italia Giampaolo Vietri, Tiziana Toscano e Luca Lazzaro che spiegano che il provvedimento dell’amministrazione Bitetti, così come impostato, non aumenta i posti auto disponibili, ma si limita a trasformare quelli esistenti in parcheggi a pagamento.

“Questo significa, di fatto, – proseguono i consiglieri di opposizione – scaricare ulteriori costi sui cittadini senza risolvere la principale criticità del contesto. Non si può pensare di migliorare la vivibilità semplicemente facendo pagare il parcheggio, anche perché pagare non equivale a trovare un posto libero”.

In un contesto come la Città vecchia di Taranto, dove i posti sono già insufficienti, per i consiglieri patrioti il pericolo concreto in questo momento è quello di creare solo maggiore disagio: “Oltretutto, il tempismo di questa decisione della giunta Bitetti appare quanto mai discutibile. Infatti, si attivano nuove aree a pagamento, prima ancora di avviare le linee BRT: senza un sistema di trasporto pubblico efficiente già operativo, si chiede ai cittadini di pagare di più senza offrire valide soluzioni”.

I consiglieri puntualizzano che i lavori urbanistici in corso hanno già ridotto ulteriormente i posti auto disponibili e che, inoltre, ulteriori cantieri sempre nell’Isola saranno attivati nei prossimi mesi: “Intervenire ora con le strisce blu, senza compensazioni, rischia di aggravare una situazione già critica. Serve invece un approccio diverso basato su una visione della mobilità a 360 gradi, con interventi integrati e graduali. Le strisce blu, da sole, non migliorano la qualità della vita come racconta l’amministrazione comunale: anzi così facendo, si cerca di risolvere le questioni sempre e solo sulla pelle dei cittadini, anche in questo caso chiamati a pagare, sempre che un posto auto si riesca a trovare”.

Secondo il gruppo consiliare di Fratelli d’Itali questa “non è una politica lungimirante” che mette al centro gli interessi dei singoli cittadini bilanciandoli con le criticità da alleviare, quanto piuttosto il “solito modo di vessare i tarantini per far cassa, così dimostrando che questa amministrazione è in perfetta continuità nella forma e nella sostanza con quella precedente!” hanno concluso Giampaolo Vietri, Tiziana Toscano e Luca Lazzaro.