Filippetti: “Le idee si combattono nelle urne, non con la violenza”

La segretaria provinciale del Partito Democratico interviene dopo l’aggressione al banchetto di Futuro Nazionale: “Difendere la democrazia significa garantire a tutti il diritto di esprimersi”

“Il Partito Democratico è quanto di più distante, per storia, valori e visione politica, da Futuro Nazionale. Le nostre idee sono profondamente diverse e continueremo a contrastarle con la forza delle proposte, della democrazia e del confronto politico. Proprio per questo, però, non possiamo tacere di fronte alle notizie dell’aggressione subita da alcuni loro militanti durante un banchetto, con il materiale informativo distrutto e il banchetto rovesciato.” Così in una nota il segretario provinciale del PD di Taranto, Anna Filippetti.

“Le forze politiche che riteniamo sbagliate o pericolose si combattono con la partecipazione, con il dibattito e, soprattutto, nelle urne. Se non condividiamo le loro idee, la risposta è una sola: non votarle e convincere democraticamente i cittadini con argomenti migliori. – Conclude – Difendere le regole della democrazia significa difendere anche il diritto degli altri a esprimersi, per poi essere giudicati dagli elettori.”