Taranto, Tartaglia: “Dimissioni confermate, solo il tempo tecnico per il passaggio di consegne”

“Nessun ripensamento, sto garantendo la continuità amministrativa nel rispetto del regolamento”

Dopo le accuse mosse dalla consigliera del Gruppo Misto Bianca Boshnjaku in merito a un acceso confronto avvenuto tra i due, il presidente della IV Commissione Servizi del Comune di Taranto, Giovanni Tartaglia, interviene con una nota per chiarire la propria posizione e smentire le ricostruzioni circolate nelle ultime ore.

“Le dimissioni dalla presidenza della Commissione, annunciate pubblicamente nei giorni scorsi, non sono mai state revocate né rimesse in discussione”, afferma Tartaglia, precisando che la decisione è stata assunta “esclusivamente per senso di responsabilità istituzionale”, con l’obiettivo di tutelare la serenità dei lavori della Commissione ed evitare che una vicenda personale potesse ripercuotersi sull’attività dell’organo consiliare.

Il consigliere comunale ribadisce inoltre che la scelta di lasciare l’incarico «non rappresenta in alcun modo un riconoscimento della fondatezza delle accuse» rivolte nei suoi confronti.

Tartaglia spiega poi che, nei giorni successivi all’annuncio delle dimissioni, si trovava all’estero per impegni già programmati. Al rientro, aggiunge, ha ritenuto necessario garantire la continuità dell’attività della Commissione fino al completamento degli adempimenti previsti dal regolamento per il passaggio delle funzioni. “Interpretare questa circostanza come un ripensamento o come la volontà di mantenere l’incarico significa fornire una ricostruzione che non corrisponde alla realtà”, sottolinea.

In chiusura, il presidente della IV Commissione Servizi richiama il rispetto delle procedure istituzionali, evidenziando come il passaggio di consegne debba avvenire secondo le modalità previste dal regolamento, senza creare interruzioni nell’attività dell’organismo consiliare.

“Ribadisco quanto già dichiarato: la mia decisione resta immutata e sarà portata a compimento nel rispetto delle forme e dei tempi richiesti dall’ordinamento consiliare”, conclude Tartaglia.