Filippetti (Pd): “Le dichiarazioni di Emiliano non sono offensive verso i tarantini”

“Il Partito Democratico ionico non ha mai considerato il destino di Taranto una merce di scambio”

“In merito alla nota diffusa da Europa Verde/Alleanza Verdi e Sinistra sulla gestione della vertenza ex Ilva, ritengo doveroso intervenire con chiarezza, nell’interesse del territorio e del futuro della nostra comunità. Il Partito Democratico ionico non ha mai considerato il destino di Taranto una merce di scambio”. Lo afferma in una nota il Segretario Provinciale del Partito Democratico ionico, Anna Filippetti.

“Al contrario, siamo da sempre impegnati a costruire soluzioni concrete, sostenibili e condivise, capaci di tenere insieme giustizia ambientale, diritti del lavoro e rilancio economico. La storia recente, anche dentro le istituzioni locali, testimonia la coerenza con cui abbiamo portato avanti questa linea.

Ritengo inoltre inaccettabile attribuire al presidente Michele Emiliano affermazioni o intenzioni offensive nei confronti dei cittadini di Taranto, meno che mai verso i bambini, le cui condizioni di vita e di salute sono sempre state al centro della sua azione politica. – Afferma – Il presidente Emiliano è stato il primo a parlare di decarbonizzazione, da anni, porta avanti con determinazione il tema della riconversione industriale e della tutela del territorio, senza mai cedere alla demagogia o alle scorciatoie.

È bene ribadirlo: su questi temi non servono dichiarazioni gridate, né soluzioni fantasiose o irrealizzabili che negli anni hanno alimentato illusioni e disinformazione, generando solo frustrazione tra i cittadini. Serve responsabilità, competenza e visione. – Conclude la Filippetti E noi, come Partito Democratico, stiamo lavorando per questo: un progetto serio che tenga insieme la tutela della salute, i diritti dei lavoratori e la prospettiva di sviluppo sostenibile per l’intera provincia ionica”.