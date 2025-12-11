Fuori Gravame, dentro Azzaro?

di Maria D’Urso

Ore di riflessioni per il sindaco del capoluogo jonico. Come anticipato da CosmoPolis nei giorni scorsi, l’ex vicesindaco di Melucci pronto a tornare nell’area di governo

Ore calde di ragionamenti. Ipotesi su chi, qualora dovesse uscire, potrebbe entrare nella giunta di Piero Bitetti. Fuori Fulvia Gravame, dentro Gianni Azzaro. La prima è l’assessore all’Ambiente dei Verdi, che non hanno digerito le ultime scelte del sindaco Piero Bitetti (ndr: l’ultima riguarda la firma del documento congiunto con i sindacati sul piano di decarbonizzazione dell’ex Ilva). Il secondo, invece, è attualmente un civico: candidato alle scorse amministrative nella coalizione della Lega, dopo anni di militanza è fuoriuscito dal Partito Democratico e ora tenta di rientrarvi.

Azzaro, dunque, in queste ore sembra essere il nome più papabile per ricoprire il ruolo di assessore, qualora i rapporti tra Bitetti e i Verdi dovessero incrinarsi e Gravame decidesse, una volta per tutte, di rinunciare al proprio posto in giunta. E mentre nella squadra del sindaco si respira tensione, qualche consigliere di maggioranza e super partes, dal passato e dai modi democristiani, prova a riportare il sereno tra i fedeli del primo cittadino.