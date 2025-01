Chiusura col botto per “Giocattoli in MoVimento”, l’iniziativa benefica del M5S

“Il nostro più sentito ringraziamento va a tutti gli attivisti e i cittadini che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento”

Si è conclusa domenica 5 gennaio in Piazza della Vittoria a Taranto l’iniziativa benefica del Movimento 5 Stelle dedicata alla raccolta e allo scambio di giocattoli. L’evento ha registrato una notevole partecipazione da parte della cittadinanza.

“Siamo davvero entusiasti di come i cittadini hanno risposto al nostro appello”, dichiarano i rappresentanti del M5s, sottolineando come l’iniziativa punti a “far intraprendere la strada della socializzazione e sensibilizzazione tra bambini”. Numerose famiglie hanno partecipato all’evento portando i propri figli per lo scambio di giocattoli e libri. “È stata una grande emozione vedere la gioia nei loro sguardi mentre sceglievano il proprio gioco preferito”, raccontano gli attivisti pentastellati.

L’iniziativa ha già prodotto i primi risultati concreti: nella giornata di sabato, una prima distribuzione di giocattoli è avvenuta presso la casa circondariale “Carmelo Magli” di Taranto, dove gli attivisti hanno incontrato le detenute della sezione femminile, permettendo loro di avere un dono da dare ai propri figli in occasione dell’Epifania.

Il M5s ha annunciato che nei prossimi giorni i restanti giocattoli e libri raccolti saranno distribuiti ad associazioni e centri che si occupano di bambini in difficoltà. “Il nostro più sentito ringraziamento va a tutti gli attivisti e i cittadini che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento”, conclude il movimento, dando appuntamento al prossimo anno per una nuova edizione di “Giocattoli in MoVimento”.