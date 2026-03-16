Giochi del Mediterraneo, Decaro rassicura: “Tempi e inviti sotto controllo”

Dopo la lettera della Corte dei Conti sulle possibili criticità legate alla guerra in Iran, il presidente della Regione Puglia riferisce del confronto con il commissario Massimo Ferrarese e auspica un rapido miglioramento del contesto geopolitico

Ho sentito il commissario dei Giochi del Mediterraneo (Massimo Ferrarese, ndr) e si dice tranquillo sia sui tempi di realizzazione delle infrastrutture sia sugli inviti fatti alle diverse delegazioni”.

Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, a margine della cerimonia di inaugurazione di Puglia regione europea dello sport 2026.

Decaro ha risposto così a chi gli chiedeva di commentare la lettera aperta inviata dalla Corte dei Conti al commissario nella quale rilevava possibili criticità sulla sicurezza legate alla guerra in Iran. “Spero – ha aggiunto Decaro – che il contesto geopolitico possa cambiare già nei prossimi giorni e la situazione possa tranquillizzarsi”.

ANSA