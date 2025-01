Giochi, Giorno (Pd): “Dichiarazioni Melucci altro tentativo di scaricare le responsabilità”

“Siamo increduli. E Taranto, ancora un volta, fa una pessima figura nazionale ed internazionale senza che nessuno se ne carichi le responsabilità e paghi per gli errori. Tutto a scapito dei cittadini”

“In questi giorni abbiamo inutilmente provato a dire al Sindaco di concentrarsi sugli interventi del Comune per i Giochi del Mediterraneo. Lo abbiamo fatto per due ragioni: la necessità di garantire dignità e buona figura alla città per gli impegni assunti e la responsabilità politica su tutte le scelte, anche quelle che hanno portato e irrimediabili strappi con le forze politiche del centro sinistra.” Così in una nota il consigliere del Presidente della Regione Puglia, Mattia Giorno, a seguito delle dichiarazioni del Sindaco Rinaldo Melucci sulla manifestazione sportiva che si svolgerà a Taranto nel 2026.

“Ma il comunicato stampa con cui comunica la resa di oggi è sconcertante. Evidentemente erano certi che le nostre dichiarazioni avevano del fondato e che il Comune era già da intendersi unico responsabile dei gravi ritardi, dal sottoscritto più volte denunciati anche durante gli ultimi mesi del mandato in giunta.

Siamo increduli, quindi. – Sottolinea – Tanto per la modalità con cui tutto è avvenuto, i toni e il metodo, quanto per il tentativo di scaricare la responsabilità e anticipare la scelta drastica ma inevitabile del Commissario. E Taranto, ancora un volta, fa una pessima figura nazionale ed internazionale senza che nessuno se ne carichi le responsabilità e paghi per gli errori. Tutto a scapito dei cittadini.

Non ci resta che continuare a impegnarci per provare ad arginare questa deriva e augurare al Commissario buon lavoro, nella speranza che riesca a mettere ordine alla confusione creata dal Comune.” Conclude Giorno.