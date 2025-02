Giochi del Mediterraneo, Filippetti e Tursi (Pd): “Da tragedia a farsa”

Anna Filippetti e Giuseppe Tursi criticano Melucci per le marce indietro sui progetti: “La città ha bisogno di stabilità, non di telenovela politica”

La vicenda dei Giochi del Mediterraneo di Taranto si arricchisce di un nuovo capitolo che, secondo gli esponenti del Pd, Anna Filippetti e Giuseppe Tursi, sta trasformando “la tragedia in farsa”.

Al centro delle polemiche l’incontro di mercoledì sera tra il commissario Ferrarese e il sindaco Melucci, apparso in una versione sorprendentemente conciliante, ben diversa da quella mostrata nei giorni precedenti quando aveva allontanato i giornalisti dalla camera di commercio.

“Serve un riassunto delle puntate precedenti”, ironizzano i due esponenti dem, ricordando come “Melucci lunedì rinuncia alla progettazione di diverse opere e impianti, ritirando persino i rup dalle procedure, e dopo soli due giorni fa marcia indietro su tutta la linea.”

Gli esponenti del PD denunciano il “silenzio surreale del centro destra locale” che preferisce attaccare il Partito Democratico piuttosto che occuparsi della deriva amministrativa della città. “I Giochi sono una cosa seria”, ricordano Filippetti e Tursi, spiegando come l’evento fosse stato programmato, con il sostegno della Regione Puglia, per riqualificare Taranto e rilanciarne l’immagine. La manifestazione, nelle intenzioni originarie, avrebbe dovuto “segnare una nuova era” per la città.

Il PD, che ha lasciato la maggioranza proprio a causa dello stravolgimento del progetto originario da parte di Melucci, teme che “anche questa ennesima, patetica retromarcia abbia poco a che fare con gli interessi della città e sia determinata da equilibri economici e politici basati su incarichi e poltrone da distribuire”.

I dem auspicano tuttavia che il sindaco “ponga fine alla telenovela e si metta finalmente a lavorare”, sottolineando come Taranto necessiti di “un governo stabile, con interpreti nuovi, preparati e competenti”. Il Partito Democratico, concludono, è già al lavoro in questa direzione con chiunque voglia dare un contributo concreto.