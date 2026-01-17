Giunta pugliese, gli auguri di Fischetti

Le parole del consigliere regionale di Fragagnano, eletto nella lista Decaro

“Auguri di buon lavoro alla nuova Giunta regionale, chiamata ad affrontare una fase complessa e decisiva per il futuro della Regione. La Puglia oggi ha bisogno di scelte concrete, responsabilità e visione. Bene ha fatto il Presidente Antonio Decaro a rimarcare le priorità, mettendo al centro dell’agenda il rafforzamento del sistema sanitario regionale, garantendo servizi efficienti, tempi certi e tutela del diritto alla salute, ed il sostegno alle imprese attraverso politiche di sviluppo capaci di coinvolgere l’intero territorio”. Questo il commento del neo consigliere regionale Giuseppe Fischetti, eletto nella lista Decaro Presidente.

“Sono certo – continua Fischetti – che la nuova Giunta lavorerà per il bene dei pugliesi, senza distinzioni territoriali e mettendo al centro i bisogni reali dei cittadini, valorizzando le potenzialità economiche, sociali e produttive della nostra Regione. Da parte mia non mancherà un contributo serio, leale e costruttivo, nell’interesse esclusivo della Puglia e, in particolare, dell’intero territorio ionico”.

