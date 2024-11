Grottaglie, presentata la nuova giunta comunale: Blasi e De Carolis

Il Sindaco Ciro D’Alò annuncia la nomina dei nuovi assessori: conferme per Sud in Movimento e avvicendamenti per Rigenerazione

Il Sindaco Ciro D’Alò ha ufficializzato la nomina della nuova giunta comunale, un passo significativo che segna un rinnovamento strategico per l’amministrazione di Grottaglie. La decisione è il risultato di un ampio confronto con i gruppi consiliari, mirato a potenziare l’efficacia dell’azione amministrativa e a dare nuovo impulso ai progetti già avviati, con l’obiettivo di raggiungere risultati concreti entro la fine del mandato.

Il gruppo consiliare Sud in Movimento ha riconfermato Giovanni Blasi come assessore, sottolineando il suo ruolo cruciale nello sviluppo dei lavori pubblici e dell’urbanistica dal 2016. Una scelta che rappresenta un attestato di fiducia per un’azione amministrativa che ha già portato risultati tangibili e significativi per la comunità.

D’altro canto, nel settore delle Politiche Sociali, della Famiglia e delle Pari Opportunità, il gruppo Rigenerazione ha optato per un cambio di assessore a causa dell’indisponibilità di Marianna Annicchiarico per motivi personali e professionali. Il suo posto sarà preso da Ida De Carolis, ex segretaria del sindaco, che ha collaborato strettamente con Annicchiarico e porta con sé una solida conoscenza del settore.

Marianna Annicchiarico ha svolto un ruolo fondamentale nel settore dei servizi sociali, affrontando con dedizione le sfide del territorio. Il gruppo Sud in Movimento le esprime un sentito ringraziamento per il suo impegno e i risultati ottenuti, che riflettono i valori del movimento e lasciano un’impronta duratura nelle politiche sociali del Comune di Grottaglie. Questa nuova fase rappresenta un’opportunità per intensificare il dialogo con i cittadini e realizzare pienamente le politiche strategiche che Grottaglie merita.