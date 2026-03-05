Iaia (FdI): “Risorse di potenziamento per l’Arsenale di Taranto”

Un investimento pari a 132 milioni di euro per Taranto e Augusta destinati alla realizzazione di importanti poli manutentivi delle unità navali di ultima generazione

“Ancora una volta il Governo guidato da Giorgia Meloni dimostra grande attenzione nei confronti di Taranto impegnando oltre sessanta milioni di euro per l’acquisto di un bacino galleggiante da 10.000 tonnellate per l’Arsenale di Taranto. Un investimento pari a 132 milioni di euro per Taranto e Augusta destinati alla realizzazione di importanti poli manutentivi delle unità navali di ultima generazione. Oltre la metà andranno all’Arsenale di Taranto.” Così Dario Iaia, Deputato di Fratelli d’Italia.

“Questo intervento -prosegue – non solo rappresenta un passo fondamentale nel piano di rinnovamento delle infrastrutture navali, ma evidenzia anche l’attenzione costante del Governo verso la nostra città. La Marina Militare, con questa iniziativa, conferma il suo impegno per il potenziamento delle capacità operative, garantendo a Taranto un ruolo centrale nel contesto navale nazionale ed europeo.”

La scelta di destinare un bacino galleggiante articolato in due lotti, uno per Taranto e l’altro per Augusta, “assicura un supporto logistico e infrastrutturale che è vitale per l’efficienza e l’affidabilità della nostra flotta. Questi sviluppi sono destinati a creare opportunità di lavoro e a rinforzare l’economia locale, rendendo Taranto non solo un centro di eccellenza militare, ma anche un polo strategico per le attività marittime. Continueremo a lavorare affinché Taranto non solo sia valorizzata per il suo patrimonio storico e culturale, ma anche per la sua importanza strategica per il Paese”, conclude Iaia.