Il centrodestra ha scelto, sarà Lazzaro il candidato sindaco

L’anticipazione, che CosmoPolis è in grado di offrirvi, verrà ufficializzata lunedi prossimo. Resta da capire, adesso, cosa farà la Lega. Lo schema Gugliotti all’Autorità Portuale non è replicabile per le Amministrative di Taranto. Tacente verso il disimpegno, con una lettera a sua firma da consegnare alla stampa nelle prossime ore? E’ la politica, o quel che resta della stessa, bellezza

Il centrodestra ha scelto alla fine. Ha vinto la linea Iaia-Perrini, quella ascrivibile a Fratelli d’Italia. Il candidato sindaco sarà Luca Lazzaro. L’attuale presidente di Confagricoltura Puglia. L’ufficialità avverrà con molta probabilità lunedì prossimo, nel corso della riunione convocata a Roma con i vertici nazionali dei partiti del blocco conservatore. Su Lazzaro convergeranno oltre a FdI anche Forza Italia, Udc e “Noi Moderati”. Resta da capire cosà farà la Lega, la forza politica che tanto insiste sul nome di Francesco Tacente. Romperà l’alleanza di centrodestra, per correre da sola con un proprio candidato? Resterà nella coalizione, accettando l’indicazione di Lazzaro? Staremo a vedere.

Una cosa è certa, lo schema che porterà Giovanni Gugliotti a prossimo presidente dell’Autorità Portuale Jonica non verrà replicato per le Amministrative di Taranto. E’ stato bocciato con convinzione, e tenace resistenza, dal partito che esprime il presidente del Consiglio italiano. Rumors non confermati, inoltre, indicherebbero un’uscita di scena di Tacente dalla corsa alla candidatura per Palazzo di Città. Un disimpegno certificato con una lettera, a firma del presidente del CTP, da consegnare alla stampa nelle prossime ore.