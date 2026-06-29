Taranto, si dimette Federica Stamerra. Bitetti: “Scelta responsabile”

Il primo cittadino ionico ha ringraziato l’assessore per il lavoro svolto augurandole il meglio per il proprio percorso umano e professionale

Questa mattina, l’Assessore al Patrimonio e Politiche del Lavoro, Federica Stamerra ha rassegnato le sue dimissioni.

“Esprimo a Federica il mio sincero ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi e per l’impegno che ha sempre dimostrato nell’esercizio delle sue funzioni. Il suo contributo è stato prezioso per l’attività amministrativa e per il perseguimento degli obiettivi dell’Ente. – Afferma in una nota il sindaco di Taranto, Piero Bitetti – Mi preme sottolineare inoltre il senso di responsabilità dimostrato dall’Assessore Stamerra nel compiere questa scelta, augurandole il meglio per il proprio percorso umano e professionale. A nome mio personale e dell’intera Amministrazione comunale le rivolgo un sentito grazie e i migliori auguri per il futuro”

L’Amministrazione procederà nelle prossime ore alle valutazioni necessarie per garantire la continuità dell’azione amministrativa, nel rispetto degli impegni assunti con la cittadinanza.