Kyma Ambiente, Bitetti dà l’ok per Spalluto

Convocata per il 29 agosto l’assemblea della municipalizzata. Il sindaco placa i malumori del Pd e concede il via libera alla nomina dell’esponente democratico

Non più tardi della prossima settimana. La nomina del nuovo CdA di Kyma Ambiente verrà ufficializzata entro la fine del mese. Il 29 di agosto per la precisione. Il presidente di Amiu sarà, come ampiamente preannunciato in queste settimane, Alfredo Spalluto. Tutto risolto all’interno della maggioranza di centrosinistra? Così sembrerebbe. Il sindaco, dopo le polemiche dei giorni scorsi, ha rassicurato nelle ultime ore il gruppo dirigente del PD. E precisato che tutti gli impegni, assunti a suo tempo, verranno rispettati.

Delle tre municipalizzate, quella afferente ai servizi ambientali desta le maggiori preoccupazioni. Per lo stato di salute delle casse della stessa società. Per le note vicende giudiziarie che ne hanno contraddistinto la storia recente. Per le pessime condizioni concernenti il decoro urbano e la pulizia delle strade cittadine. Compito tutt’altro che semplice quello che attende il presidente individuato, ma non ancora nominato, Alfredo Spalluto.