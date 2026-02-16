lunedì 16 Febbraio 26
Vincenzo Carriero

La sinistra non insegua la logica del rifiuto

Politica

Articoli Correlati

Mancarelli Capo di Gabinetto in Provincia? Questa è la politica che ci piace

Vincenzo Carriero -
La nuova moda di quest'anno si chiama "diversamente democratico". Compagni che sbagliano, per dirla con le parole di Massimo D'Alema. Ma pronti a fare...
Read more

Nubifragio a Taranto, arriva la replica di Lonoce

CP -
L'assessore ai Lavori Pubblici spiega, nella nota stampa, che la pulizia caditoie delle scorse settimane ha permesso che l'acqua defluisse mentre in mattinata i...
Read more

Lista Per Bitetti Sindaco: “L’incoerenza dei 5 Stelle tra Regione e Comune. Taranto merita coerenza”

CP -
Attacco al Movimento 5 Stelle per la loro incoerenza: In Regione governano con il centrosinistra, a Taranto scelgono la protesta permanente “La vistosa incoerenza politica...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand