Liberaldemocratici: le sedi di Bari e Taranto, inaugurano la stagione dei Congressi

Si apre sabato 25 ottobre 2025, (dalle ore 9:30 alle ore 17:00) nella sede centrale di Bari, in Viale Luigi Einaudi, 51 e presso le sedi periferiche di Lucera, in Via Fiorelli,18 e di Taranto presso lo Studio dell’ Avv. Paola Tagariello, in via Regina Elena, 50, -fanno sapere nella nota- la stagione dei congressi (si inizia con il regionale) del partito Liberaldemocratico, guidato a livello nazionale dall’on.le Luigi Marattin. Successivamente, entro la prima metà del mese di novembre, si celebreranno i congressi provinciali che interesseranno anche la provincia di Taranto.La formazione politica di recente costituzione, che si colloca al centro -informano- punta a riprendere un percorso che dopo “mani pulite” e ciò che ne è seguito, si è interrotto, riproponendo il partito, in quanto ente intermedio tra cittadini e istituzioni di rango costituzionale, come sede di ascolto e di confronto di idee, nonché, non di poco conto, scuola di formazione della classe politica.”Tre tendenze politiche, tutte ugualmente pericolose per le libertà della persona, si aggirano per l’Europa e per il mondo”, questo si legge nelle premesse del manifesto politico dei Liberaldemocratici .” La prima è quella dell’autocrazia, dei regimi illiberali, delle cosiddette “democrature”. La seconda è quella del populismo, i cui tratti fondamentali sono nocivi non solo per l’attività di governo ma anche per un ordinato e formativo dibattito pubblico. La terza è quella della conservazione. Il Partito Liberaldemocratico nasce -aggiungono- per combattere simultaneamente tutte e tre queste pericolose tendenze.”In quest’ottica c’è un progetto che punta a riunire le forze di centro che si riconoscono nei principi liberali, e di recente è stato già sperimentato un approccio con Azione di Carlo Calenda. A Taranto il partito -concludono- si è presentato per la prima volta alle elezioni amministrative riuscendo ad eleggere un proprio consigliere comunale, Antonio Quazzico, e ha acquisito la presidenza della partecipata Infrataras Kyma Servizi con l’ avv. Paola Tagariello. Pur potendosi definire a tutti gli effetti una sorta di start-up il partito a Taranto ha già avviato un significativo radicamento, al momento con il coordinamento di Fabrizio Manzulli , già vice sindaco, e la presenza nel direttivo nazionale di Giammaria Zilio.