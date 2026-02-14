Lista Per Bitetti Sindaco: “L’incoerenza dei 5 Stelle tra Regione e Comune. Taranto merita coerenza”

Attacco al Movimento 5 Stelle per la loro incoerenza: In Regione governano con il centrosinistra, a Taranto scelgono la protesta permanente

“La vistosa incoerenza politica del Movimento 5 Stelle merita chiarezza e responsabilità.

I Pentastellati, che in Regione Puglia governano nella stessa coalizione con il Partito Democratico, le liste civiche e con il presidente Antonio Decaro, tanto da ricoprirne il ruolo di Vice Presidente, adottano invece a Taranto un ruolo di opposizione urlata e populista, incapace di costruire e troppo spesso impegnata a sollevare polveroni mediatici privi di fondamenta.” Questo il commento della Lista Per Bitetti Sindaco.

“È legittimo e comprensibile che forze politiche adattino strategie diverse a contesti diversi. Non è però accettabile che tale adattamento si trasformi in contraddizione quando mette in discussione principi di responsabilità e serietà istituzionale. Governare significa assumersi responsabilità, fare scelte concrete, anche difficili e rendere conto ai cittadini. Fare opposizione significa controllare, proporre alternative credibili e contribuire al bene comune. Quello che vediamo a Taranto da parte dei 5 Stelle è uno spettacolo di dichiarazioni facili e attacchi mediatici che spesso non si traducono in proposte concrete né in una pratica politica coerente con quanto fatto in Regione Puglia.”

Taranto, si legge nella nota stampa, “merita un’opposizione che lavori per risolvere i problemi reali, dall’ambiente all’occupazione, dalla salute pubblica ai servizi e non che continui a privilegiare la polemica sterile e populista tipica dei 5 Stelle. Chiediamo quindi ai rappresentanti del Movimento 5 Stelle a livello locale di spiegare ai cittadini per quale motivo la linea politica seguita in Consiglio regionale non trova applicazione nel governo della città di Taranto. Quali proposte concrete intendono avanzare per i problemi strutturali della città, oltre alle denunce e agli slogan carichi di populismo che soffiano sul vento della facile protesta?”

Poi aggiungono: “La coerenza non è solo un valore retorico, è un criterio fondamentale per valutare chi pretende di amministrare oppure di esercitare controllo. Se il Movimento crede davvero nelle azioni intraprese a livello regionale, abbia il coraggio di proporle e difenderle anche a Taranto. Se invece ritiene che quelle azioni siano discutibili, allora venga dichiarato senza ambiguità un ripensamento politico chiaro e motivato. I cittadini di Taranto vogliono risposte serie, non prove di forza mediatiche.

La città non merita di essere trattata come palcoscenico per strumentalizzazioni diverse a seconda della convenienza politica.”