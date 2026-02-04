Liste d’attesa, Fischetti: “Positivi i primi dati in provincia di Taranto”

“Questi primi numeri rappresentano un segnale incoraggiante. La riduzione strutturale delle liste di attesa resta una priorità e il lavoro proseguirà con determinazione per garantire il diritto alla salute e ridare fiducia ai cittadini”
“Sono più che positivi i primi risultati a seguito dell’approvazione del piano straordinario per la riduzione delle liste di attesa in Puglia, fortemente voluto dal presidente Antonio Decaro”. Lo afferma in una nota il consigliere regionale Giuseppe Fischetti.
“Un’operazione mirata che inizia a tradursi in risposte reali per i cittadini, riducendo tempi di attesa e aumentando l’accesso alle prestazioni sanitarie. I dati delle ultime ore, riscontrati dalle attività di recall da parte degli operatori del CUP, confermano l’efficacia delle misure adottate. – Sottolinea – In provincia di Taranto, nella sola giornata di ieri, sono state erogate 100 prestazioni tra ambulatoriale e chirurgica.
Questi primi numeri rappresentano un segnale incoraggiante. – Conclude Fischetti – La riduzione strutturale delle liste di attesa resta una priorità e il lavoro proseguirà con determinazione per garantire il diritto alla salute e ridare fiducia ai cittadini”.