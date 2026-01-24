Manduria, Sammarco: “Plastica sulle spiagge, l’intervento tempestivo della Capitaneria”

“Si è svolto un importante sopralluogo della Capitaneria di Porto sulle spiagge di San Pietro in Bevagna, per indagare il fenomeno dei particolari e preoccupanti accumuli di spazzatura plastica e rifiuti vari” lo comunica il consigliere comunale di Alleanza Civica Domenico Sammarco di Manduria

“Venerdì 23 gennaio si è svolto un importante sopralluogo della Capitaneria di Porto, Sezione di Maruggio sulle spiagge di San Pietro in Bevagna, per indagare il fenomeno dei particolari e preoccupanti accumuli di spazzatura plastica e rifiuti vari emersi in seguito alle mareggiate verificatesi tra i mesi di dicembre e gennaio” lo comunica il consigliere comunale di Alleanza Civica Domenico Sammarco di Manduria.

L’operazione, coordinata dal LGT Capogna, al comando del distaccamento della Capitaneria di Porto di Maruggio, è scaturita da una segnalazione formale del Consigliere comunale Domenico Sammarco, che desidera esprimere un sentito e pubblico ringraziamento al Comandante e a tutto il personale della Guardia Costiera per il senso del dovere e la particolare sensibilità dimostrata nei confronti delle problematiche ambientali del territorio: “E’ stato un intervento rapido – continua Sammarco – concreto e puntuale, che testimonia una presenza reale dello Stato sul territorio e un’attenzione istituzionale che va oltre il mero adempimento formale, traducendosi in azioni operative a tutela dell’ambiente e della collettività. Come chiarito dal Comandante nel corso delle attività, la fase di sopralluogo e verifica rappresenta solo il primo step di un percorso più ampio di approfondimento tecnico e istituzionale, volto a comprendere le cause del fenomeno, individuare eventuali responsabilità e valutare le azioni da intraprendere”.



Dal punto di vista politico e amministrativo, per Sammarco questo episodio evidenzia con chiarezza l’importanza della presenza costante della politica sul territorio e del controllo puntuale delle criticità ambientali: “Segnalare, monitorare, insistere: è questo modo in cui è giusto che si intenda la politica, affinché i problemi non vengano sottovalutati o relegati a mere emergenze episodiche, ma affrontati con un approccio sistemico e strutturato. Altrettanto fondamentale è il dialogo istituzionale. Questo sopralluogo dimostra che le istituzioni, quando sollecitate in modo serio e documentato, sono aperte al confronto, disponibili all’ascolto e pronte ad attivarsi per la tutela del territorio. È un modello virtuoso di collaborazione tra attori locali e autorità statali, che deve essere rafforzato e reso prassi ordinaria, soprattutto su temi sensibili come la protezione dell’ambiente, la gestione dei rifiuti marini e la salvaguardia delle nostre coste”. ha concluso il consigliere comunale.