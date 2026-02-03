Massafra, (Avs): Cecere è il nuovo segretario

di Angelo Nasuto

Gli iscritti al partito si sono riuniti in assemblea, che ha anche visto rappresentanti istituzionali e sindacali: era infatti presenti al principio il sindaco della Tebaide Giancarla Zaccaro, la quale, ponendo i suoi saluti istituzionali, ha aperto i lavori del congresso; presenti anche alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle

A Massafra lo scorso weekend la sezione locale di Sinistra Italiana – Alleanza Verdi e Sinistra ha tenuto il suo congresso nella sede di via Libertini 32. Il momento partitico importante è stato utile per eleggere il nuovo gruppo dirigente del partito dell’estrema sinistra massafrese, trovando nuova linfa, per proseguire l’impegno politico e definire meglio la linea d’azione locale, in una città strategica per gli equilibri politici. Gli iscritti al partito si sono riuniti in assemblea, che ha anche visto rappresentanti istituzionali e sindacali: era infatti presenti al principio il sindaco della Tebaide Giancarla Zaccaro, la quale, ponendo i suoi saluti istituzionali, ha aperto i lavori del congresso; presenti anche alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle. A proposito di istituzioni c’erano i consiglieri comunali, Giuseppe Losavio e Giuseppe Cinquepalmi, colleghi di gruppo consiliare del segretario provinciale di AVS Maurizio Baccaro. Significativo anche il contributo offerto per l’appuntamento dalle organizzazioni sindacali, tra cui la nota del coordinatore della Cgil Sante Bernalda.

Il partito si è prefissato il fine di rinnovare la segreteria, mantenendo la stessa base di partecipazione democratica e magari rafforzando il radicamento nel territorio massafrese. Dove si sono intersecati spesso gli interessi partitici tra le forze schierate a sinistra, scatenando una concorrenza talvolta anche spietata con il Partito Democratico massafrese. Con cui non c’è mai stata certa simpatia e una stabile alleanza, nomale per forze partitiche contigue, è sempre stata una chimera.

Tornando ai temi del congresso, al centro del dibattito congressuale sono stati posti temi cruciali per l’amministrazione del territorio: dalla giustizia sociale alla tutela dell’ambiente, fino alle politiche abitative e alla riqualificazione degli spazi comuni. L’obiettivo è quello della costruzione di una convivenza civile fondata sulla solidarietà, proponendo un’alternativa politica alle strategie che alimentano la divisione sociale.

L’assemblea del congresso ha eletto all’unanimità Nico Cecere nel ruolo di segretario cittadino, mentre la stessa ha nominato Aldo Martino come tesoriere del circolo. In chiusura è intervenuta l’assessore regionale all’urbanistica e alle politiche per la casa, Marina Leuzzi, che ha sottolineato l’importanza di raccogliere le istanze locali, esprimendo una chiara volontà di riportare al Presidente della Regione Puglia Antonio Decaro le necessità di intervento che emergono da questo territorio.