Massafra, problemi CPI: attaccano Ramunno e Fisicaro

Politica

Ex Ilva, morte operaio: il cordoglio di Decaro

Il neo presidente della Regione Puglia esprime vicinanza alla famiglia colpita dalla tragedia e rinnova l'appello per una maggiore sicurezza per tutti i lavoratori...
Decaro senza indugio: a breve la giunta

Il neoeletto presidente convocherà presto i partiti Ho le idee chiare già da un po' di tempo. Devo verificare la disponibilità ad accettare l'incarico da...
Il problema Partito Democratico

di Maria D'Urso La gestione amministrativa a Palazzo di Città risente, tra le altre cose, delle ambivalenze politiche del partito di maggioranza relativa. Ieri con...
